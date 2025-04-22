Российская армия освободила Сухую Балку в ДНР
За сутки поражены места производства беспилотников и пункты временной дислокации боевиков и иностранных наемников в 141-м районе. Средства ПВО уничтожили три управляемые авиабомбы JDAM, реактивный снаряд HIMARS и 99 беспилотников.
Российская армия освободила Сухую Балку в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.
За сутки поражены места производства беспилотников и пункты временной дислокации боевиков и иностранных наемников в 141-м районе.
Средства ПВО уничтожили три управляемые авиабомбы JDAM, реактивный снаряд HIMARS и 99 беспилотников.