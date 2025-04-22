Поставки техники HP в Россию могут запретить
По данным издания, Минпромторг хочет убрать из списка параллельного импорта ноутбуки и серверы HP и Fujitsu. Запрет не затронет другую продукцию компаний. По мнению экспертов, это поддержит российских производителей. Они убеждены, что спрос на электронику смогут покрыть официальные поставки и отечественные компании.
Поставки техники HP в Россию могут запретить. Об этом сообщает «Лента. ру».
По данным издания, Минпромторг хочет убрать из списка параллельного импорта ноутбуки и серверы HP и Fujitsu. Запрет не затронет другую продукцию компаний.
По мнению экспертов, это поддержит российских производителей. Они убеждены, что спрос на электронику смогут покрыть официальные поставки и отечественные компании.