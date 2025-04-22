Под Рязанью сгорели два дома
ЧП случилось днем 21 апреля в поселке Госплемстанции в Рязанском районе. В тушении участвовали 6 человек, привлекалось 2 единицы техники. Огонь уничтожил два дачных дома. Площадь пожара составила 102 квадратных метра.
Под Рязанью сгорели два дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
ЧП случилось днем 21 апреля в поселке Госплемстанции в Рязанском районе. В тушении участвовали 6 человек, привлекалось 2 единицы техники. Огонь уничтожил два дачных дома.
Площадь пожара составила 102 квадратных метра.