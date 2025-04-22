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Под Рязанью поймали пьяного водителя
Инцидент произошел 20 апреля на 1-м километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин-Ровное-Взметнево-Мельгуново» в Рязанском районе. Полицейские остановили автомобиль Volkswagen Tiguan, за рулем которого находился 46-летний водитель с характерными признаками алкогольного опьянения. Мужчина прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого у него обнаружено 1,124 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водителю грозит штраф в размере 45 тыс. рублей и лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет.

Под Рязанью поймали пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГАИ.

Инцидент произошел 20 апреля на 1-м километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин-Ровное-Взметнево-Мельгуново» в Рязанском районе. Полицейские остановили автомобиль Volkswagen Tiguan, за рулем которого находился 46-летний водитель с характерными признаками алкогольного опьянения.

Мужчина прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого у него обнаружено 1,124 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Водителю грозит штраф в размере 45 тыс. рублей и лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет.