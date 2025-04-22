Переправу в Рязанской области временно закрыли для перевозки автотранспорта
Из-за подъема уровня воды в Оке паромная переправа на автодороге Елатьма — ТОО «Маяк» — поселок Ласинский в Касимовском районе с 22 апреля работает только для перевозки пассажиров. Водителей призвали учитывать информацию при планировании поездок. О возобновлении работы переправы для перевозки автотранспорта сообщат дополнительно.
Переправу в Рязанской области временно закрыли для перевозки автотранспорта. Об этом сообщила пресс-служба регионального минтранса в соцсетях.
Из-за подъема уровня воды в Оке паромная переправа на автодороге Елатьма — ТОО «Маяк» — поселок Ласинский в Касимовском районе с 22 апреля работает только для перевозки пассажиров.
Водителей призвали учитывать информацию при планировании поездок.
О возобновлении работы переправы для перевозки автотранспорта сообщат дополнительно.