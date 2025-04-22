На Украине заявили, что продолжают закупать газ у России
«Мы точно покупаем российский газ, который поступает через „Турецкий поток“ и идет, например, в Сербию, в Венгрию. Происхождение молекул мы не можем определить», — заявил Кучеренко. При этом он отметил, что Европа функционирует как единый газовый рынок, и точное происхождение газа невозможно определить.
На Украине заявили, что продолжают закупать газ у России. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на заместителя главы энергетического комитета Верховной рады Украины Алексея Кучеренко.
«Мы точно покупаем российский газ, который поступает через „Турецкий поток“ и идет, например, в Сербию, в Венгрию. Происхождение молекул мы не можем определить», — заявил Кучеренко.
При этом он отметил, что Европа функционирует как единый газовый рынок, и точное происхождение газа невозможно определить.