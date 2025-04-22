На трассе М-5 в Рязанской области столкнулись две легковушки
Отмечается, что ДТП произошло в Рыбновском районе около поворота на деревню Горяйново. Автомобили получили механические повреждения. Информация о пострадавших не поступала. Подробности устанавливаются.
На трассе М-5 в Рязанской области столкнулись две легковушки. Об этом
Отмечается, что ДТП произошло в Рыбновском районе около поворота на село Горяйново. У автомобиля «Лада» после аварии повреждена дверь.
Информация о пострадавших не поступала. Подробности устанавливаются.
Фото: RybnoeNet