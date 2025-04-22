На территории Окского заповедника ввели особый противопожарный режим
Он будет действовать с 22 апреля по 12 мая 2025 года. Администрация заповедника напомнила, что за нарушение требований пожарной безопасности во время действия особого противопожарного режима штраф увеличивается: для граждан до 20 тысяч рублей; для должностных лиц до 60 тысяч рублей; для юридических лиц до 800 тысяч рублей.
На территории Окского заповедника ввели особый противопожарный режим. Об этом сообщили в соцсетях заповедника.
Директор издал приказ «О введении особого противопожарного режима и полного запрета посещения лесов на территории ФГБУ «Окский государственный заповедник». Он будет действовать с 22 апреля по 12 мая 2025 года.
Администрация заповедника напомнила, что за нарушение требований пожарной безопасности во время действия особого противопожарного режима штраф увеличивается:
- для граждан до 20 тысяч рублей;
- для должностных лиц до 60 тысяч рублей;
- для юридических лиц до 800 тысяч рублей.