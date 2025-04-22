Мошенники стали похищать данные школьников в сезон ЕГЭ и ОГЭ

Аферисты создали десятки закрытых Telegram-каналов и более 100 сайтов под видом продажи ответов к экзаменам. Отмечается, что в этом году количество подобных ресурсов может вырасти втрое. Эксперт объяснил, что особую опасность эти сайты представляют из-за сбора персональных данных как школьников, так и их родителей при авторизации. Некоторые сайты оснащены «проверкой» электронных почт.

Мошенники стали похищать данные школьников в сезон ЕГЭ и ОГЭ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя центра бесшовности МТС ID Романа Аникушина.

По его словам, аферисты создали десятки закрытых Telegram-каналов и более 100 сайтов под видом продажи ответов к экзаменам.

Отмечается, что в этом году количество подобных ресурсов может вырасти втрое. Эксперт объяснил, что особую опасность эти сайты представляют из-за сбора персональных данных как школьников, так и их родителей при авторизации. Некоторые сайты оснащены «проверкой» электронных почт.

Также существует риск получить файлы с вредоносным ПО для кражи паролей, передать злоумышленникам доступ к своему устройству или стать жертвой шантажа из-за перевода денег нежелательным организациям. Самая безобидная из схем — отправка прошлогодних ответов и прекращение общения после оплаты.