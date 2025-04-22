Мошенники начали рассылать россиянам письма якобы от Google
Отмечается, что это новый тип атаки, способный обмануть систему. Аферисты отправляют сообщения, которые не попадают в спам. В них они утверждают, что правоохранителям нужна копия содержимого учетной записи, и требуют ее передать.
Мошенники начали рассылать россиянам письма якобы от Google. Об этом пишет RT со ссылкой на Daily Express.
Отмечается, что это новый тип атаки, способный обмануть систему.
Аферисты отправляют сообщения, которые не попадают в спам. В них они утверждают, что правоохранителям нужна копия содержимого учетной записи, и требуют ее передать.