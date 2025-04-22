Мошенники начали обманывать россиян под предлогом соцвыплат

Отмечается, что мошенники для продвижения своих схем придумывают несуществующие госорганизации. Россиянам обещают соцвыплаты или другие услуги. По данным агентства, аферисты создают мошеннические сайты, используя при этом государственную символику. Чтобы обмануть пользователей, злоумышленники могут использовать логотипы и ссылки на официальные интернет-ресурсы существующих структур. После они связываются с потенциальной жертвой и под различными социальными предложениями просят заполнить анкеты, где нужно указать номера паспорта, а иногда и подтвердить данные с помощью кода из СМС.

Мошенники начали обманывать россиян под предлогом соцвыплат. Об этом 22 апреля сообщило ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Отмечается, что мошенники для продвижения своих схем придумывают несуществующие госорганизации. Россиянам обещают соцвыплаты или другие услуги.

По данным агентства, аферисты создают мошеннические сайты, используя при этом государственную символику. Чтобы обмануть пользователей, злоумышленники могут использовать логотипы и ссылки на официальные интернет-ресурсы существующих структур.

После они связываются с потенциальной жертвой и под различными социальными предложениями просят заполнить анкеты, где нужно указать номера паспорта, а иногда и подтвердить данные с помощью кода из СМС.

В итоге, как отметили в публикации, пользователь теряет не только паспортные данные, но и деньги.