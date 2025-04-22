Момент ДТП в Приокском попал на видео
Авария случилась во вторник, 22 апреля, на пересечении улиц Станкозаводской и Космонавтов. Судя по кадрам, один из автомобилей поворачивал на перекрестке, когда в него врезалась легковушка, которая ехала на запрещающий сигнал светофора. Информация о пострадавших неизвестна.
Момент ДТП в Приокском попал на видео. Об этом сообщили очевидцы в группе «ПУВР» ВКонтакте.
Авария случилась во вторник, 22 апреля, на пересечении улиц Станкозаводской и Космонавтов.
Судя по кадрам, один из автомобилей поворачивал на перекрестке, когда в него врезалась легковушка, которая ехала на запрещающий сигнал светофора.
Информация о пострадавших неизвестна.