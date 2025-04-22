Hyundai зарегистрировал в России новые товарные знаки
Отмечается, что теперь компания может производить и продавать в России автомобили, грузовики, автобусы, тракторы и тягачи. Кроме того, в документах указаны также колеса, шины, амортизаторы, двигатели и другие комплектующие для автомобилей. Напомним, компания ушла из РФ в 2022 году.
Hyundai зарегистрировал в России новые товарные знаки. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что теперь компания может производить и продавать в России автомобили, грузовики, автобусы, тракторы и тягачи.
Кроме того, в документах указаны также колеса, шины, амортизаторы, двигатели и другие комплектующие для автомобилей.
Напомним, компания ушла из РФ в 2022 году.