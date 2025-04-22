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Хакеры стали чаще атаковать в России здравоохранение и пищевую промышленность
Отмечается, что российские организации в среднем сталкиваются с киберугрозами от 19 до 80 раз в течение одного квартала. Высокий показатель киберуязвимости подчеркивает неослабевающий интерес злоумышленников к различным сферам экономики и указывает на необходимость применения комплексных мер киберзащиты. Наиболее часто организации сталкивались с инструментами удаленного доступа. Они позволяют злоумышленникам дистанционно управлять скомпрометированной системой.

Хакеры стали чаще атаковать в России здравоохранение и пищевую промышленность. Об этом пишут «Новые известия» со ссылкой на экспертов компании «Солар».

Отмечается, что российские организации в среднем сталкиваются с киберугрозами от 19 до 80 раз в течение одного квартала.

Высокий показатель киберуязвимости подчеркивает неослабевающий интерес злоумышленников к различным сферам экономики и указывает на необходимость применения комплексных мер киберзащиты.

Наиболее часто организации сталкивались с инструментами удаленного доступа (RAT), на долю которых пришлось около четверти (24%) выявленного вредоносного ПО. Функциональность таких программ позволяет злоумышленникам дистанционно управлять скомпрометированной системой, включая изменение и выгрузку данных, создание снимков экрана и изменение настроек оборудования.

Аналитики также указывают на случаи длительного скрытого присутствия злоумышленников в цифровой инфраструктуре, в том числе связанной с деятельностью госорганов и их подрядчиков.

В конце года наибольшее количество вредоносных срабатываний было зафиксировано в сетях организаций здравоохранения, госсектора, пищевой промышленности и образования. Обычно в сводках фигурируют финансовая индустрия, транспорт или отдельные представители госсектора.