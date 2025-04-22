Бывшего гендиректора рязанского завода «Красное знамя» осудили за хищние средств
Установлено, что фигурант, используя свое служебное положение всоставе организованной группы лиц путем ведения фиктивного документооборота совершил хищение средств предприятия в размере более 430 млн рублей. Решением суда мужчине назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 000 рублей. Противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ.
Бывшего гендиректора рязанского завода осудили за хищние средств предприятия. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.
Отмечается, что Московский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего генерального директора ПАО завод «Красное знамя».
Установлено, что фигурант, используя свое служебное положение всоставе организованной группы лиц путем ведения фиктивного документооборота совершил хищение средств предприятия в размере более 430 млн рублей.
Решением суда мужчине назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 000 рублей.
Противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ.