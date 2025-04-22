62-летнюю рязанку задержали за кражу денег с чужой банковской карты
51-летняя женщина рассказала, что потеряла банковскую карту. Позже полицейские задержали подозреваемую — 62-летнюю рязанку. По предварительным данным ведомства, женщина нашла банковскую карту и оплатила ей покупки в магазинах на общую сумму 13 тысяч 882 рубля. Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).
В Рязани задержали 62-летнюю женщину за кражу денег с чужой банковской карты. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.
51-летняя женщина рассказала, что потеряла банковскую карту. Позже полицейские задержали подозреваемую — 62-летнюю рязанку.
По предварительным данным ведомства, женщина нашла банковскую карту и оплатила ей покупки в магазинах на общую сумму 13 тысяч 882 рубля.
Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).