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За выходные в Рязанской области зафиксировали около 50 миграционных нарушений
После рейдов возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ в отношении 34-летней жительницы Рыбного, она фиктивно прописала дома гражданина страны Средней Азии. В Рязани и районах области полицейские установили 47 административных правонарушений. На иностранцев составили 34 протокола. Они не соблюдали правила въезда или нарушали правила пребывания на территории РФ. На одного работодателя оформили административный протокол. Он незаконно взял иностранца на работу.

С 18 по 20 апреля в Рязанской области зафиксировали 48 миграционных нарушений. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

После рейдов возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ в отношении 34-летней жительницы Рыбного. Она фиктивно прописала дома гражданина страны Средней Азии.

В Рязани и районах области полицейские установили 47 административных правонарушений.

На иностранцев составили 34 протокола. Они не соблюдали правила въезда или нарушали правила пребывания на территории РФ.

На одного работодателя оформили административный протокол. Он незаконно взял иностранца на работу.