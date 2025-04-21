«Я каждый день лью слезы на могиле». В Рязани допросили мать убитого на заводе

На заседании присутствовали 10 потерпевших, большинство из которых являются родственниками подсудимого Михаила Шарапова. За 4,5 часа суд сумел допросить всего четырех потерпевших.

В Рязани начали допрос потерпевших по делу о двойном убийстве на «Рязаньмонтажзаготовка». Об этом сообщила журналист РЗН. Инфо из зала Областного суда в понедельник, 21 апреля.

На заседании присутствовали 10 потерпевших, большинство из которых являются родственниками подсудимого Михаила Шарапова.

Представитель потерпевших предложил объединить два уголовных дела: об убийстве и о хищении имущества завода, в котором, по словам потерпевших, участвовал Шарапов. В деле о хищении фигурирует сумма в 8,5 миллионов рублей.

Судью интересовало, как связаны эти дела, поскольку в уголовном деле о хищении еще не предъявлено обвинение. Прокурор и адвокат подсудимого возразили против объединения дел, и суд отклонил ходатайство.

Прокурор зачитал обвинительное заключение. По версии следствия, в апреле 2023 года новым гендиректором завода вместо сына Шарапова стал его племянник Николай.

Новый руководитель уволил Шарапова, который занимал должность заместителя. 14 июня 2023 года Николай обратился в суд с просьбой признать недействительной покупку нескольких машин, которые Шарапов продал своему внуку по заниженной цене.

Летом 2024 года Михаил Шарапов был приглашен на переговоры в офис. Он взял охотничье ружье с намерением убить гендиректора и отправился на завод «Рязаньмонтажзаготовки». В кабинете гендиректора он его не нашел и встретил бухгалтера. Шарапов выстрелил в нее дважды в область головы. Бухгалтер скончалась на месте от множественных ранений. Затем он продолжил поиски гендиректора и, встретив его в коридоре, выстрелил ему в живот и руку. Врачи ампутировали руку пострадавшему, но он скончался от полученных ранений, не приходя в сознание.

Шарапов признал себя виновным в убийстве бухгалтера, но утверждал, что племянника убил случайно. Соболезнования близким погибших он зачитывал с листа. На это от потерпевших слышались смешки.

Мать убитого Николая Шарапова заявила, что подсудимому «всю жизнь надо было только хапать… нахапался». По ее словам, она с обвиняемым не общалась, сын про работу ей ничего не говорил.

«Я только знаю, что Михаил, когда переписал свое имущество на своего внука, ходил по Скопину и всем говорил, что бомж. Все. Больше ничего не знаю», — заявила женщина.

О случившейся трагедии она узнала от родственницы в тот же день, 18 июня.

«Если бы ты только видел, как мой сын мучился…17 дней в муках провел. Детей без отца оставил. Кто не хотел убивать, тот ружье не берет. Ты как на слонов шел охотиться. Ты хуже зверя. Я каждый день на могилу хожу, слезы лью», — заявила женщина на допросе.

Сын убитого бухгалтера рассказал суду, что погибшая не должна была находиться на заводе в тот день. Он с партнерами слышал два громких хлопка с интервалом в 10 секунд. После этого Николай вышел в коридор проверить ситуацию, затем последовал еще один выстрел. После Николай закричал и попросил вызвать скорую помощь.

За 4,5 часа суд сумел допросить всего четырех потерпевших.

Напомним, летом 2024 года Михаил Шарапов расстрелял из охотничьего ружья гендиректора и бухгалтера завода «Рязаньмонтажзаготовка». Бухгалтер погибла на месте, генеральный директор предприятия скончался от полученных ран в больнице позднее.

Ранее Шарапов заявлял, что в племянника, гендиректора завода, выстрелил случайно, когда тот пытался отобрать ружье.

Родственники подсудимого рассказали журналистам, что Шарапов сам попросил вызвать очевидцев полицию после стрельбы. Также они считали, что потерпевшие хотели «подмять под себя» весь завод.

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