ВС РФ зафиксировали 4900 нарушений режима Пасхального перемирия

ВСУ вели артиллерийский огонь и наносили удары БПЛА по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым Российской Федерации. Поэтому ВС РФ продолжили проведение спецоперации после окончания действия перемирия. ВС РФ за сутки поразили инфраструктуру военного аэродрома, склады боеприпасов и беспилотников ВСУ в 74 районах.

ВС РФ зафиксировали 4900 нарушений режима Пасхального перемирия. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, ВСУ вели артиллерийский огонь и наносили удары БПЛА по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым Российской Федерации.

Поэтому ВС РФ продолжили проведение спецоперации после окончания действия перемирия. ВС РФ за сутки поразили инфраструктуру военного аэродрома, склады боеприпасов и беспилотников ВСУ в 74 районах.