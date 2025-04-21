В выходные в Рязанской области поймали 16 пьяных водителей

Двое водителей отказались проходить медицинское освидетельствование. На них составили административные материалы. Пять человек сели за руль пьяными повторно. Кроме того, 11 водителей управляли автомобилем без прав.

В Рязанской области в прошедшие выходные, с 19 по 20 апреля, поймали 16 пьяных водителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Двое водителей отказались проходить медицинское освидетельствование. На них составили административные материалы. Пять человек сели за руль пьяными повторно.

Кроме того, 11 водителей управляли автомобилем без прав.