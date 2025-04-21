В Удмуртии молодой человек из ревности зарезал знакомых возлюбленной

В Удмуртии молодой человек из ревности зарезал знакомых возлюбленной. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

Накануне пьяный 25-летний мужчина поссорился со своей 21-летней сожительницей и потребовал немедленно вернуться домой.

Девушка испугалась мужчину и попросила своих друзей подвезти ее и подняться вместе в квартиру, так как боялась, что нетрезвый молодой человек может на нее напасть. 18-летний и 19-летний приятели девушки согласились. На пороге дома между молодыми людьми вспыхнула ссора. Мужчина схватил нож и нанес несколько ударов в грудь юношам. От полученных травм оба скончались на месте.

По некоторым данным, убийца приехал из зоны СВО в отпуск.