В Солотче из-за подъема воды в Оке сорвало мост
«Мост у источника возле Грин Парка (тропа здоровья) сорвало подъемом воды и принесло вБычок», — говорится в сообщении. Отмечается, что река поднялась на полтора метра. Также сообщается, что пляж на Лысой горе частично затопило.
В Солотче из-за подъема воды в Оке сорвало мост. Об этом в понедельник, 21 апреля, сообщил Telegram-канал «Солотча инфо».
«Мост у источника возле Грин Парка (тропа здоровья) сорвало подъемом воды и принесло вБычок», — говорится в сообщении.
Отмечается, что река поднялась на полтора метра.
Также сообщается, что пляж на Лысой горе частично затопило.