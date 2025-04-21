В Солотче из-за подъема воды в Оке сорвало мост

«Мост у источника возле Грин Парка (тропа здоровья) сорвало подъемом воды и принесло вБычок», — говорится в сообщении. Отмечается, что река поднялась на полтора метра. Также сообщается, что пляж на Лысой горе частично затопило.