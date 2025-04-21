В Рязанской области за неделю пять раз горели леса

17 апреля лесной пожар был зафиксирован в Сасовском районе. Причиной пожара стал человеческий фактор. Площадь, пройденная огнем, составила 4,8 га. 18 апреля лес загорелся в Спасском районе. Огонь прошел 4,24 га. 19 апреля лесной пожар зафиксировали в Солотче. Площадь, пройденная огнем, составила 1,5 га. 20 апреля лес горел в Шиловском районе. Там огонь прошел 1,9 га. Также 20 апреля лесной пожар зафиксировали в Спасском районе. Площадь, пройденная огнем, составила 1,48 га.

В Рязанской области за неделю пять раз горели леса. Об этом сообщает региональное минприроды.

17 апреля лесной пожар был зафиксирован в Сасовском районе. Причиной пожара стал человеческий фактор. Площадь, пройденная огнем, составила 4,8 га.

18 апреля лес загорелся в Спасском районе. Огонь прошел 4,24 га.

19 апреля лесной пожар зафиксировали в Солотче. Площадь, пройденная огнем, составила 1,5 га.

20 апреля лес горел в Шиловском районе. Там огонь прошел 1,9 га. Также 20 апреля лесной пожар зафиксировали в Спасском районе. Площадь, пройденная огнем, составила 1,48 га.