В Рязанской области произошло смертельное ДТП

Авария случилась 18 апреля на 103-м километре дороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» в Шиловском районе. 74-летний местный житель на автомобиле Lada Niva не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.