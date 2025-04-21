В Рязанской области пенсионера сбили и бросили умирать на дороге

ДТП случилось в ночь на 20 апреля на 603-м километре дороги Р-132 «Золотое кольцо» в Михайловском районе. Неустановленный водитель сбил идущего по краю проезжей части пешехода — 61-летнего мужчину. Пешехода госпитализировали в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.