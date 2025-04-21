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В Рязанской области мужчина расстался с девушкой и начал воровать
По предварительной информации полиции, рецидивист познакомился в интернете с жительницей Ряжска. Спустя некоторое время женщина пригласила знакомого в гости. Уточняется, что совместное проживание у них не сложилось. Мужчина начал искать приют на улице. Он забрался в пустующее общежитие, обосновался там и начал демонтировать и продавать элементы системы отопления. Через пару дней злоумышленник решил скрыться и перебрался в другой дом, но и там его нашли. Возбуждены уголовные дела. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

В Ряжске мужчина мужчина расстался с возлюбленной и начал воровать. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

Представитель предприятия рассказал, что из общежития, которое организация использует для расселения сезонных работников, похитили 12 отопительных радиаторов и газовую плиту. Отмечается, что в последнее время здание пустовало.

Позже полицейские задержали 37-летнего жителя одного из северных регионов. Он прятался в подвале нежилого дома. Ранее мужчину судили за кражи.

По предварительной информации полиции, рецидивист познакомился в интернете с жительницей Ряжска. Спустя некоторое время женщина пригласила знакомого в гости.

Уточняется, что совместное проживание у них не сложилось. Мужчина начал искать приют на улице. Он забрался в пустующее общежитие, обосновался там и начал демонтировать и продавать элементы системы отопления.

Через пару дней злоумышленник решил скрыться и перебрался в другой дом, но и там его нашли.

Возбуждены уголовные дела. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемого взяли под стражу.