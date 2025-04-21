В Рязани засняли электросамокатчика, который ехал по «встречке»
Отмечается, что инцидент произошел на перекрестке улицы Циолковского и проезда Яблочкова. На кадрах видно, что молодой человек на электросамокате стоит на перекрестке, а затем начинает движение навстречу автомобилям.
В Рязани засняли электросамокатчика, который ехал по «встречке». Соответствующее видео
Отмечается, что инцидент произошел на перекрестке улицы Циолковского и проезда Яблочкова.
На кадрах видно, что молодой человек на электросамокате стоит на перекрестке, а затем начинает движение навстречу автомобилям.