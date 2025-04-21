В Рязани выявили превышение ПДК сероводорода и озона
Все нарушения замечены стационарным постом в Дашково-Песочне. 14 апреля установлено превышение уровня концентрации сероводорода. 18, 19 и 20 апреля тем же постом выявлены превышения ПДК озона. Результаты всех замеров направили в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление Роспотребнадзора по Рязанской области и администрацию г. Рязани согласно действующему Порядку взаимодействия при расследовании случаев загрязнения атмосферного воздуха. Мониторинг атмосферного воздуха по наиболее проблемным районам города и области продолжается.
В Рязани выявили превышение ПДК сероводорода и озона. Об этом сообщает региональное минприроды.
Все нарушения замечены стационарным постом в Дашково-Песочне.
14 апреля установлено превышение уровня концентрации сероводорода.
18, 19 и 20 апреля тем же постом выявлены превышения ПДК озона.
Результаты всех замеров направили в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление Роспотребнадзора по Рязанской области и администрацию г. Рязани согласно действующему Порядку взаимодействия при расследовании случаев загрязнения атмосферного воздуха.
Мониторинг атмосферного воздуха по наиболее проблемным районам города и области продолжается.