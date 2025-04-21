В Рязани в очередной раз выросли цены на бензин

Подорожание топлива заметили в понедельник, 21 апреля. «Еженедельный сериал продолжается. Сегодня, как обычно по понедельникам, топливо от „Роснефти“ прибавило в цене +20 копеек», — отметили в посте.

В Рязани в очередной раз выросли цены на бензин. Об этом сообщает паблик «Рязанский формат».

Подорожание топлива заметили в понедельник, 21 апреля.

«Еженедельный сериал продолжается. Сегодня, как обычно по понедельникам, топливо от „Роснефти“ прибавило в цене +20 копеек», — отметили в посте.

Напомним, на прошлой неделе рязанцы также сообщали о подорожании бензина.