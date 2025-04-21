В Рязани три подряд будут отключать свет на Михайловском шоссе

21, 22, 23 апреля с 09:00 до 16:30 электричества не будет в домах №№ 7-а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 45а, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 на Михайловском шоссе. Отключение связано с проведением работ по капитальному воздушной линии.

В Рязани три подряд будут отключать свет на Михайловском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба электросетей.

21, 22, 23 апреля с 09:00 до 16:30 электричества не будет в домах №№ 7-а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 45а, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 на Михайловском шоссе.

Отключение связано с проведением работ по капитальному воздушной линии.