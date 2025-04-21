В Рязани стартовал новый проект «Есенин в городе»
Отмечается, что с апреля по сентябрь на разных площадках Рязани пройдут лекции о литературе и искусстве, читки Есенин VS Маяковский, творческие состязания современных рязанских поэтов, открытый караоке-концерт, литературные квартирники, выступления легендарного ансамбля «Радуница» и молодого инструментального коллектива «Есенин-квартет».
В Рязани стартовал новый проект «Есенин в городе». Об этом сообщается в Telegram-канале музея-заповедника С. А. Есенина.
Отмечается, что с апреля по сентябрь на разных площадках Рязани пройдут лекции о литературе и искусстве, читки Есенин VS Маяковский, творческие состязания современных рязанских поэтов, открытый караоке-концерт, литературные квартирники, выступления легендарного ансамбля «Радуница» и молодого инструментального коллектива «Есенин-квартет».
Возрастное ограничение 6+.