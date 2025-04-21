В Рязани пара занялась сексом в Кремлевском сквере
Инцидент произошел в ночь на 20 апреля. Молодые люди занялись сексом на лавочке. «Совокупление в пасхальную ночь устроили рязанцы в Кремлевском сквере», — говорится в посте.
В Рязани пара занялась сексом в Кремлевском сквере. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».
Инцидент произошел в ночь на 20 апреля. Молодые люди занялись сексом на лавочке.
«Совокупление в пасхальную ночь устроили рязанцы в Кремлевском сквере», — говорится в посте.
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