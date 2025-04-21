В Рязани на четыре дня отключат горячую воду

Горячей воды не будет с 21 по 25 апреля по адресам: улица Березовая, дома №№ 1, 1 корпус 1, 10, 12, 1Л, 2, 3, 3 корпус 1, 4, 6, 8; улица Гагарина, дома №№ 11, 16; улица Гоголя, дома №№ 29, 31, 33; улица Могэс, дома №№ 14, 16; улица Островского, дома №№ 27 корпус 1, 31 корпус 1; улица Татарская, дома №№ 7 корпус 1, 7 корпус 2, 7 корпус 3, 17; улица Черновицкая, дом № 25 корпус 2; 3-ий переулок МОГЭС, дом № 3. В зону отключения попал детский сад № 123.

В Рязани на четыре дня отключат горячую воду. Об этом сообщила пресс-служба МУП «РМПТС» в соцсетях.

Горячей воды не будет с 21 по 25 апреля в связи с ремонтом в рамках подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов по адресам:

улица Березовая, дома №№ 1, 1 корпус 1, 10, 12, 1Л, 2, 3, 3 корпус 1, 4, 6, 8;

улица Гагарина, дома №№ 11, 16;

улица Гоголя, дома №№ 29, 31, 33;

улица Могэс, дома №№ 14, 16;

улица Островского, дома №№ 27 корпус 1, 31 корпус 1;

улица Татарская, дома №№ 7 корпус 1, 7 корпус 2, 7 корпус 3, 17;

улица Черновицкая, дом № 25 корпус 2;

3-ий переулок МОГЭС, дом № 3.

В зону отключения попал детский сад № 123.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ на тепловых сетях вблизи дома № 9 по улице Костычева с 9:00 до 16:00 отключат отопление и горячую воду по адресам:

улица Костычева, дом № 9;

улица Мервинская, дома №№ 164, 164а.

В зону отключения попала школа № 28.