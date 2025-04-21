Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 21
24°
Втр, 22
23°
Срд, 23
24°
ЦБ USD 81.14 -0.88 19/04
ЦБ EUR 92.22 -1.03 19/04
Нал. USD 83.50 / 83.00 21/04 11:15
Нал. EUR 95.00 / 95.50 21/04 11:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 11:54
21 991
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 12:00
21 846
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
37 002
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
41 285
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани на четыре дня отключат горячую воду
Горячей воды не будет с 21 по 25 апреля по адресам: улица Березовая, дома №№ 1, 1 корпус 1, 10, 12, 1Л, 2, 3, 3 корпус 1, 4, 6, 8; улица Гагарина, дома №№ 11, 16; улица Гоголя, дома №№ 29, 31, 33; улица Могэс, дома №№ 14, 16; улица Островского, дома №№ 27 корпус 1, 31 корпус 1; улица Татарская, дома №№ 7 корпус 1, 7 корпус 2, 7 корпус 3, 17; улица Черновицкая, дом № 25 корпус 2; 3-ий переулок МОГЭС, дом № 3. В зону отключения попал детский сад № 123.

В Рязани на четыре дня отключат горячую воду. Об этом сообщила пресс-служба МУП «РМПТС» в соцсетях.

Горячей воды не будет с 21 по 25 апреля в связи с ремонтом в рамках подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов по адресам:

  • улица Березовая, дома №№ 1, 1 корпус 1, 10, 12, 1Л, 2, 3, 3 корпус 1, 4, 6, 8;
  • улица Гагарина, дома №№ 11, 16;
  • улица Гоголя, дома №№ 29, 31, 33;
  • улица Могэс, дома №№ 14, 16;
  • улица Островского, дома №№ 27 корпус 1, 31 корпус 1;
  • улица Татарская, дома №№ 7 корпус 1, 7 корпус 2, 7 корпус 3, 17;
  • улица Черновицкая, дом № 25 корпус 2;
  • 3-ий переулок МОГЭС, дом № 3.

В зону отключения попал детский сад № 123.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ на тепловых сетях вблизи дома № 9 по улице Костычева с 9:00 до 16:00 отключат отопление и горячую воду по адресам:

  • улица Костычева, дом № 9;
  • улица Мервинская, дома №№ 164, 164а.

В зону отключения попала школа № 28.