В Рязани мужчина убил знакомую
Установлено, что житель областного центра на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений задушил женщину, с которой распивал спиртные напитки. Подсудимый вину признал. Суд приговорил преступника к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В Рязани мужчина убил знакомую. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Установлено, что житель областного центра на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений задушил женщину, с которой распивал спиртные напитки.
Подсудимый вину признал.
Суд приговорил преступника к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.