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В Рязани инвалид чуть не лишился квартиры
Установлено, что рязанцу принадлежит двухкомнатная квартира. Однако право собственности на данное жилое помещение путем обмана было перерегистрировано на одного из его близких родственников. Отчуждение квартиры осуществлено с нарушением действующего законодательства. Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании сделки недействительной. Жилищные и имущественные права мужчины восстановлены.

В Рязани инвалид чуть не лишился квартиры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что рязанцу принадлежит двухкомнатная квартира. Однако право собственности на данное жилое помещение путем обмана было перерегистрировано на одного из его близких родственников.

Отчуждение квартиры осуществлено с нарушением действующего законодательства.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании сделки недействительной.

Жилищные и имущественные права мужчины восстановлены.