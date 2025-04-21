В России установят единое расписание для школ

По словам министра просвещения РФ, работа над проектом находится на этапе завершения. Он отметил, что единый стандарт позволит более ясно понимать, какая у преподавателей нагрузка. Общее для всех школ расписание также позволит рассчитать, сколько уроков и для какого числа детей провел тот или иной учитель.