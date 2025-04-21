В России установят единое расписание для школ
По словам министра просвещения РФ, работа над проектом находится на этапе завершения. Он отметил, что единый стандарт позволит более ясно понимать, какая у преподавателей нагрузка. Общее для всех школ расписание также позволит рассчитать, сколько уроков и для какого числа детей провел тот или иной учитель.
В России установят единое расписание для школ. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам министра просвещения РФ, работа над проектом находится на этапе завершения.
Он отметил, что единый стандарт позволит более ясно понимать, какая у преподавателей нагрузка. Общее для всех школ расписание также позволит рассчитать, сколько уроков и для какого числа детей провел тот или иной учитель.