В России льготные автокредиты снова будут доступны для семей с детьми
Власти считают, что это «несколько улучшит ситуацию на авторынке», хотя, по данным «Ъ», рекордов 2024 года уже не ждут. Отмечается, что новая категория может быть включена в программу льготного автокредитования уже в апреле.
В России льготные автокредиты снова будут доступны для семей с детьми. Об этом 21 апреля
Власти считают, что это «несколько улучшит ситуацию на авторынке», хотя, по данным «Ъ», рекордов 2024 года уже не ждут.
Отмечается, что новая категория может быть включена в программу льготного автокредитования уже в апреле.