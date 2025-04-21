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В России льготные автокредиты снова будут доступны для семей с детьми
Власти считают, что это «несколько улучшит ситуацию на авторынке», хотя, по данным «Ъ», рекордов 2024 года уже не ждут. Отмечается, что новая категория может быть включена в программу льготного автокредитования уже в апреле.

В России льготные автокредиты снова будут доступны для семей с детьми. Об этом 21 апреля сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Минпромторг.

Власти считают, что это «несколько улучшит ситуацию на авторынке», хотя, по данным «Ъ», рекордов 2024 года уже не ждут.

Отмечается, что новая категория может быть включена в программу льготного автокредитования уже в апреле.