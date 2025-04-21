В Новосибирске дерево насмерть придавило женщину на кладбище на Пасху
В Новосибирске дерево насмерть придавило женщину на кладбище на Пасху. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".
Отмечается, что 46-летняя женщина пришла на могилу матери. В этот день в городе объявляли предупреждение о снежной буре и сильном ветре, отметили в посте.
В итоге на посетительницу кладбища рухнуло дерево. Она скончалась на месте.
Возбуждено уголовное дело.
Фото: Telegram-канал СУ СК России по Новосибирской области