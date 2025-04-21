В красноярской школе умер 12-летний мальчик

В красноярской школе умер 12-летний мальчик. Об этом пишет портал «ТВК» со ссылкой на местный следком.

Трагедия случилась в понедельник, 21 апреля, в учебном учреждении № 16 Ленинского района.

По данным СК, пятиклассник бегал на перемене, упал и потерял сознание. Прибывшие в школу сотрудники скорой помощи пытались реанимировать ребенка, но он скончался. Что стало причиной смерти — пока неизвестно, ее установит судебно-медицинская экспертиза. При внешнем осмотре мальчика эксперты не обнаружили телесных повреждений.

Прокуратура сообщила, что школьник не состоял на учете у врачей, у него не было хронических заболеваний. Организованы проверки.

Одна из учениц также рассказала, что перед случившимся погибший подросток и она спорили. В какой-то момент мальчик упал, у него изо рта пошла пена.

Фото: портал «ТВК».