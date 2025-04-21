В Горроще произошло серьезное ДТП

Авария случилась утром в понедельник, 21 апреля, возле Полетаевского рынка. Легковушки столкнулись на перекрестке. По словам очевидца, в ДТП есть пострадавшие. Официальной информации о происшествии нет.