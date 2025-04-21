В четырех МО Рязанской области установили четвертый класс пожарной опасности

В четырех муниципальных образованиях Рязанской области установили четвертый (высокий) класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Речь идет о Михайловском муниципальном округе, Пронском, Старожиловском и Шиловском районах. На остальной территории области действует третий класс.
По данным Гидрометцентра Рязанской области, с 21 по 24 апреля на территории региона сохранится аномально жаркая погода, что существенно увеличивает риск возникновения природных пожаров и повышение класса пожарной опасности.
В условиях особого противопожарного режима штрафы увеличены на граждан до 20 тысяч рублей; на должностных до 60, на юридических лиц до 800 тысяч рублей. При причинении крупного ущерба, тяжкого вреда здоровью или смерти человека предусмотрена уголовная ответственность.