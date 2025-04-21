В Челябинской области четверо детей заживо сгорели при пожаре в доме

В Челябинской области четверо детей заживо сгорели при пожаре в доме. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, трагедия произошла, когда их мать уехала в госпиталь к раненому мужу-участнику СВО. Женщине пришлось отправиться в Москву, чтобы помочь супругу. Она оставила детей одних.

Частный дом загорелся ночью. В это время в нем были 12-летняя девочка и трое мальчиков: одному — 7 лет, двум близнецам — 5. Когда приехали пожарные, пламя уже перекинулось на крышу соседнего дома.

При пожаре выжила 16-летняя дочь бойца СВО. Она была на улице и разговаривала по телефону, когда дом охватил огонь.