Трамп заявил, что надеется, что Россия и Украина заключат соглашение на следующей неделе

«Надеюсь, Россия и Украина достигнут соглашения на грядущей неделе. Тогда обе стороны начнут вести крупный бизнес с США, которые процветают, и заработают состояние», — заявил Трамп.

Трамп заявил, что надеется, что Россия и Украина заключат соглашение на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Надеюсь, Россия и Украина достигнут соглашения на грядущей неделе. Тогда обе стороны начнут вести крупный бизнес с США, которые процветают, и заработают состояние», — заявил Трамп.