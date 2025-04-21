Стало известно о погибшей на пожаре в Рязанской области

Напомним, пожар произошел 20 апреля в деревне Ворище Старожиловского района. Горели жилой дом и хозяйственная постройка. Площадь пожара составила 144 квадратных метров. В МЧС сообщили, что на пожаре погибла женщина 1956 года рождения.