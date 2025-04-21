С освобожденных территорий Курской области эвакуировали почти 800 человек
Отмечается, что люди вывезены из 51 населенного пункта. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн отметил, что всех людей эвакуировали, обеспечили питанием и помощью.
С освобожденных территорий Курской области эвакуировали 797 человек, среди них 20 детей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по региону.
Отмечается, что люди вывезены из 51 населенного пункта.
Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн отметил, что всех людей эвакуировали, обеспечили питанием и помощью.