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Рязанец обвинил полицейских в жестоком задержании
По словам рязанца, все произошло ночью 19 апреля на улице Почтовой. Он отметил, что сначала полицейские «в грубом тоне» попросили его выключить музыку, а когда он попросил оперативников представиться, отобрали телефон и начали заталкивать в патрульное авто. Рязанца доставили в отдел. Он обратился к вышестоящим органам и попросил обратить внимание на сотрудников полиции, которые «возомнили себя царями».

Рязанец обвинил полицейских в жестоком задержании. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».

По словам рязанца, все произошло ночью 19 апреля на улице Почтовой. Он отметил, что сначала полицейские «в грубом тоне» попросили его выключить музыку, а когда он попросил оперативников представиться, отобрали телефон и начали заталкивать в патрульное авто. Рязанца доставили в отдел.

«Там я им сообщил, что так просто это не оставлю, ибо задержали меня ни за что, хотя на улице была и пьянь, и гадящие люди, которых не задержали. Передо мной извинились, ибо в отделе поняли, что задерживать меня не за что. Спасибо, конечно, но вы отобрали мои личные вещи, порвали мне одежду и оставили на теле травмы, от которых у меня теперь останутся шрамы», — заявил мужчина.

Он обратился к вышестоящим органам и попросил обратить внимание на сотрудников полиции, которые «возомнили себя царями».

«Вы должны людей защищать от пьяни, от извращенства у Кремля. Научитесь общаться и выполнять свои обязанности правильно, а не задерживать людей, которые знают свои права», — заключил рязанец.