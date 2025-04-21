Рязанцев предупредили об аномальной жаре
В период с 22 по 24 апреля 2025 года на территории Рязанской области сохранится аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 °C и более (норма 8-9°С).
Рязанцев предупредили об аномальной жаре. Метеопредупреждение разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В период с 22 по 24 апреля 2025 года на территории Рязанской области сохранится аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 °C и более (норма 8-9°С).