Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 21
24°
Втр, 22
23°
Срд, 23
24°
ЦБ USD 81.14 -0.88 19/04
ЦБ EUR 92.22 -1.03 19/04
Нал. USD 83.50 / 82.82 21/04 15:20
Нал. EUR 94.60 / 95.70 21/04 15:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 11:54
22 351
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 12:00
22 142
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
37 316
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
41 621
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанцам рассказали о бесплатной вакцинации животных от бешенства
Вакцинация пройдет 26 апреля с 08:00 до 10:00 у дома № 117 на улице Коняева в Дягилеве. В тот же день с 10:30 до 11:30 животных будут прививать на остановке у сквера «Уголок счастья» на улице Советской в Марвине.

Рязанцам рассказали о бесплатной вакцинации животных от бешенства. Об этом сообщает служба по надзору за безнадзорными животными.

Вакцинация пройдет 26 апреля с 08:00 до 10:00 у дома № 117 на улице Коняева в Дягилеве. В тот же день с 10:30 до 11:30 животных будут прививать на остановке у сквера «Уголок счастья» на улице Советской в Марвине.