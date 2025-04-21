Рязанцам рассказали о бесплатной вакцинации животных от бешенства

Вакцинация пройдет 26 апреля с 08:00 до 10:00 у дома № 117 на улице Коняева в Дягилеве. В тот же день с 10:30 до 11:30 животных будут прививать на остановке у сквера «Уголок счастья» на улице Советской в Марвине.

Рязанцам рассказали о бесплатной вакцинации животных от бешенства. Об этом сообщает служба по надзору за безнадзорными животными.

Вакцинация пройдет 26 апреля с 08:00 до 10:00 у дома № 117 на улице Коняева в Дягилеве. В тот же день с 10:30 до 11:30 животных будут прививать на остановке у сквера «Уголок счастья» на улице Советской в Марвине.