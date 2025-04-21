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Рязанцам напомнили об опасности выхода лосей на дороги
Граждан призвали не повреждать дорожные ограждения из сетки, поскольку животные могут воспользоваться образовавшимися проемами и оказаться на проезжей части, что повышает риски ДТП. Отмечается, что весной сохатые выходят на дороги, чтобы восполнить недостаток минералов: их привлекает соль, используемая для борьбы с гололедом. Помимо того, в это время года в лесах много талой воды и болот, а трассы остаются сухими, поэтому лоси могут использовать их для передвижения.

Рязанцам напомнили об опасности выхода лосей на дороги. Об этом пишет региональная Госавтоинспекция со ссылкой на «Автодор».

Граждан призвали не повреждать дорожные ограждения из сетки, поскольку животные могут воспользоваться образовавшимися проемами и оказаться на проезжей части, что повышает риски ДТП.

Отмечается, что весной сохатые выходят на дороги, чтобы восполнить недостаток минералов: их привлекает соль, используемая для борьбы с гололедом. Помимо того, в это время года в лесах много талой воды и болот, а трассы остаются сухими, поэтому лоси могут использовать их для передвижения.

Столкновение с ними может привести к тяжелым авариям. Особенно они активны утром и вечером. Как правило, ДТП с дикими животными происходят в темное время суток и сумерки, когда их появление на дороге неожиданно для водителей. Поэтому, проезжая через лесной массив, необходимо снизить скорость и быть предельно внимательными.

Что делать, если заметили лося на обочине или дороге:

  • Снижайте скорость вплоть остановки движения. Не пытайтесь объехать или обогнать лося, это может быть воспринято им как нападение.
  • Сохатые — непредсказуемые животные. Нельзя сигналить, включать свет и как-то еще пытаться прогнать лося, если он близко.
  • Помните, что лоси — стадные животные. Если вблизи дороги появился один, возможно, есть и другие.