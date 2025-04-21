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Рязань заняла 71 место в рейтинге по доходности инвестиций в недвижимость
В Рязани среднегодовая реальная доходность инвестиций в недвижимость за три года с учетом ее сдачи в аренду составила 0,9%, без аренды — -3,9. Иваново, Горно-Алтайск и Челябинск — лидеры рейтинга.

Рязань заняла 71 место в рейтинге по доходности инвестиций в недвижимость. Соответствующие данные привело РИА Новости 21 апреля.

В Рязани среднегодовая реальная доходность инвестиций в недвижимость за три года с учетом ее сдачи в аренду составила 0,9%, без аренды — -3,9.

Иваново, Горно-Алтайск и Челябинск — лидеры рейтинга.